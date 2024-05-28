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PRADA SAFFIANO PRINT 2ML317 プラダ メンズ 長財布
商品番号 W90275830421
商品名

PRADA SAFFIANO PRINT 2ML317 プラダ メンズ 長財布
ブランド名 プラダ
特別価格 税込 15,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

PRADASAFFIANOPRINT2ML317プラダメンズ長財布サフィアーノです。2019年の8月にタイの免税店にて購入し、個人で使用してきました。日本ではあまり見かけない、サフィアーノのプリントモデルです。黒ベースに青字のプリント、内部は明るい青色で、シックな外観に対して中を開けると明るさもありギャップが楽しめるモデルです。キャッシュレスメインでしたので目立った汚れや傷などは御座いませんが、中古品につきご理解ある方のご購入をお願い致します。
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