【新品】ブラックレーベルクレストブリッジ　長財布　ウォレット　エンボスC　黒　②

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新品未使用。値下げ不可他にも出品していない財布がありますので購入希望の方はコメント下さい。BLACKLABELCRESTBRIDGEブラックレーベルクレストブリッジの長財布。【商品説明】内装の配色使いのレザーがデザインアクセントです。丁寧に処理されたコバや縫製の美しさなど、日本の職人の高度な技術を感じさせる一品です。シックな雰囲気のブラックニッケルのプレートもレザーと相性が良くオンオフ問わずお使い頂けるデザインです。国内のタンナーで丹念に加工されたエンボスレザーを採用。部分的にクレストブリッジチェック柄を更に型押しする事で、2つの柄をお楽しみ頂けます。エンボスレザー特有のハードな仕上がりを生かし、フォーマルな装いに仕上げています。【仕様】札入れ✕1カード入れ✕10ポケット✕3コインケース✕1【カラー】ブラック【サイズ】190✕95mm【素材】牛革※新品ですが箱、タグ無しと自宅保管のため神経質な方はお控え下さい。#財布#長財布#ウォレット#ロングウォレット#バーバリー#BURBERRY#ブラックレーベルクレストブリッジ#BLACKLABELCRESTBRIDGE#バーバリーブラックレーベル#BURBERRYBLACKLABELCRESTBRIDGE#URBANRESEARCHアーバンリサーチ#GROBALWORKグローバルワーク#LAKOLE#THESHOPTK#GAPギャップ#ZARAザラ#BEAMSビームス#TKタケオキクチ#MKミシェルクラウン#BOYCOTTボイコット#RAGEBLUEレイジブルー#UNIQLOユニクロ#GUジーユー#RUPERTルパート#UNITEDARROWSユナイテッドアローズ#nanouniverseナノユニバース#SHIPSシップス#HAREハレ#CIAOPANICチャオパニック#HIDEWAYSハイダウェイ#coenコーエン#PaulSmithポールスミス#FREDPERRY フレッドペリー#VivienneWestwood #ヴィヴィアンウエストウッド#MACKINTOSHマッキントッシュ8素材...本革