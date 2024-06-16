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70s adidas メッシュキャップ　刺繍ロゴ
商品番号 P74453000864
商品名

70s adidas メッシュキャップ　刺繍ロゴ
ブランド名 ヴィンテージ
特別価格 税込 8,064 円
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商品詳細

すべての商品、匂いベタつきはございません。着画、着用感などのご質問はお断りしてますのでご自身でご判断ください。☆コメントなし即購入OK☆全品送料無料【商品情報】•内寸　　　　　　最大59.5センチくらい•つばの長さ　　　　8センチ•カラー　　　　　　アイボリー　青　黄色※使用感などはお写真でご判断ください。ご不明な点がございましたらご購入前にご質問ください。神経質な方、USED品・古着にご理解がない方の購入はお控えください。NIKE、adidas、Reebok、FUBU、TOMMY、スラッシャー、パウエル、DOGTOWN、GAP、ビンテージ、80s、90s、stussy、ノースフェイス、シュプリーム、MLB、パタゴニア、
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