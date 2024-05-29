USA製 企業系 トラッカーキャップ キャップ ビンテージ 80s 帽子

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商品詳細
1980sカラー/グレーMADEINUSA1980年代頃のものと見えるトラッカーキャップです。シルバーグレーのボディにフロントの刺繍と赤色のロープが映える一点です。フロントの刺繍から、運送会社のユニフォームとして制作されたとアイテムと見えます。形はこの時代のものに多い、深すぎず浅すぎずの日本人でも被りやすい形です。MADEINUSAというのも嬉しいポイントです。ファイヤストーンファイアストーンファイアーストーンEXONMOBILshellchevronシェブロンtexacoテキサコ76セブンティーシックスマックトラックスMacktruckCloveruクローバルKproductsトラッカーキャップトラッカーハットビンテージキャップTATTOOSTUDIOYAMADAタトゥースタジオヤマダOMOSSYCHANNELオモシーチャンネル山田蓮ヤマダレンサイクルゾンビーズCYCLEZOMBIESRonHermanロンハーマン長瀬智也木村拓哉harleydavidsonハーレーハーレーダビッドソンrollermagazineローラーマガジンRippermagazineリッパーマガジンChallengerチャレンジャーTheRealMcCoysリアルマッコイズCALEEキャリー東洋エンタープライズNeighborhoodネイバーフッドPherrowsフェローズGladhandグラッドハンドWeirdoウィアードバイカーbikerチョッパーchopperビンテージ古着FlandersフランダースWasselワッセルAEEエーダブルイーBatesベイツ
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