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a.testoni メンズ クロコダイル レザー ベルト
商品番号 N77426458926
商品名

a.testoni メンズ クロコダイル レザー ベルト
ブランド名 アテストーニ
特別価格 税込 5,888 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。下記内容をご確認いただき、ご了承の上ご購入お願い致します。【商品名】アテストーニクロコダイルレザーベルト【詳細】サイズ(105/42)横幅/約3.5cm【状態】シワや黒い汚れ、またバックルにくすみが見られます。商品により異なりますが、主にプチプチ及びOPP袋を使用し梱包致します。ご不明点がございましたら、お気軽に質問して下さい。────────────────────〈検索ワード〉レディーススクエアバックルブラックシルバーシンプル服飾小物本革型押しイタリアブランドロゴtp-23x731
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