なにわ男子 西畑大吾 ちびぬい

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商品詳細
⚫︎新品未使用未開封です。⚫︎未開封のため初期不良の確認はしておりません。初期不良があった場合でもこちらでは、一切の対応を致し兼ねますのでご了承ください。⚫︎冷暗所にて保管しておりましたが、素人保管のため気になる方は購入をお控えください。⚫︎即購入OK
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