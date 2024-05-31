AKIRAのTシャツ

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商品詳細
カラー···ブラック袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）ネック···Uネック季節感···夏AKIRAのTシャツです。メイドインUSAです。Ｌサイズです。珍しいと思います。色あせも目立って無いです。USEDですので、ご理解ほどよろしくお願いします。
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