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額縁　レトロ　大きい　希少
商品番号 B39760565504
商品名

額縁　レトロ　大きい　希少
ブランド名 Bsmall
特別価格 税込 2,304 円
在庫状況 あり

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商品詳細

額縁昔の額縁でフレームを外す所がいまでは見かけないような開け方でとても珍しいと思います。傷、汚れ、ヤケ等ご了承いただける方ご購入お願いいたします。
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