額縁　レトロ　大きい　希少

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商品詳細
額縁昔の額縁でフレームを外す所がいまでは見かけないような開け方でとても珍しいと思います。傷、汚れ、ヤケ等ご了承いただける方ご購入お願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/freezer522198.html
http://narcologia.ru/goods/mythic376235.html
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