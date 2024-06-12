SUPREME Cap

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商品詳細
○無言購入okです。○商品ページを良くお読み下さい。○お値下げはしませんので、お値下げコメはご遠慮下さい。○宅急便コンパクトでの発送となります。専用箱に収まる様に折り畳みます。他にも出品中です。よろしかったら一度ご覧下さい。↓#shaneのファッションアクセサリーSUPREMECap未使用品の帽子です。○商品詳細ブランド:SUPREME状態:未使用品サイズ:最小約53cm〜最大約59cm(頭周り)深さ:約12cm半径:約33cmツバサイズ:約6.5cmx約18cm素材:ポリエステルカラー:レッドカモフラ同梱品:帽子(プライスタグ等ありません。)注意事項○新品未使用品ですが、一度は人の手に渡ったものとなりますので、完璧を求める方、神経質な方はご購入をお控え下さい。○当方に起因するミスが有る場合を除き、返品はお受け出来ません。#メンズキャップ#レディースキャップカラー···レッド
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