TOM FORD(トムフォード)ブラック✖ゴールドTバックル ベルト 85 ...

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商品詳細
TOMFORD(トムフォード)ブラック✖ゴールドTバックルグレインレザーベルトサイズ85(80~905穴真ん中85)幅3.5㎝イタリア製カラーブラックレザー派手感強いクロコ柄やツヤ感強めギラギラでは無くシンプルながらTOMFORDならではのラグジュアリーな存在感のあるベルトでシボ感綺麗ですMYTHERESA購入正規品箱保存袋納品書あり2~3回着用美品ですがその分の使用感はあります神経質な方はご遠慮ください￥72000送料800=728008000081カラー···ブラック素材···本革
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