#Aprilroofs←出品物一覧★★シュプリームを中心に多数出品中です★★★★値下げ不可★★購入時のコメント不要★★SupremeStoneIslandNylonMetal5C6-PanelCapシュプリームストーンアイランドナイロンメタル6パネルキャップSupremexStoneIslandの第二弾となるコラボレーションは、StoneIsland初のコレクション‘982の復刻アイテム。ペイズリー、フラワーをモチーフとしたナイロン素材の6パネルキャップ。独特な光沢と撥水加工を施したStoneIsland製のファブリックを使用しています。フロントには\"STONEISLAND\"のパッチロゴ、バックには\"SUPREME\"の刺繍が施されています。サイズ調整可能なバックストラップにはメタル製の留め具が付いており、\"STONEISLAND\"のロゴがあしらわれています。貴重なデッドストックです。バーガンディー(デッドストック)、ネイビー(ユーズド)も出品中です。カラー：Navy/ネイビーシーズン：2015ssタグ付き新品未使用ですが、生産から年月が経過しているので、完璧な商品をお求めの方は購入をお控えください。付属品はタグのみです。喫煙者ではありませんし、ペット等も飼っておりません。丁寧に保管しておりますが、一度人の手に渡っている商品であることをご理解したうえでご購入をお願いします。発送は宅急便60サイズを予定しております。



Supreme Stone Island 6-Panel Cap ΩθγΘ 年末のプロモーション大特価 ...



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