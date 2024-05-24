CASIO カシオ 電子ピアノ CELVIANO AP-220BK K293

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【購入前に必ずお読みください】ーーー配送料金無料エリアーーー※大阪府大阪市東淀川区、井高野駅から約20km圏内上記エリアに該当しない方は、【送料が別途発生】しますので購入前にコメントをください。メルカリ専用のたのめる便、もしくはヤマト運輸らくらく家財宅急便にて発送いたします。※一部発送不可エリアがありますのでご了承ください。引き取りに来られる場合は価格の相談いたします。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーCASIOの電子ピアノ、AP-220BKです!!□グランドピアノと同様にバネを一切使わず、ハンマーの自重のみによるアクション機構を装備し、確かな弾き応えとスムーズなタッチ感を両立。□さらに、グランドピアノのアクションに合わせて鍵盤側とハンマー側に合計3つのセンサーを配置した「3センサースケーリングハンマーアクション鍵盤」を搭載しています。□同音連打の演奏性が大幅に向上しました。このセンサー方式により、鍵盤を戻しきらなくても連続して発音することが可能になり、グランドピアノに極めて近い感覚での演奏を実現しました。□もちろん、低音域ほど重く、高音域ほど軽くなるグランドピアノの特性もしっかり再現しています。□鍵盤の中央から右側と左側で同じ音域に設定し、親子や先生と生徒など、2人でお互いの音を聴きながら弾ける「デュエット機能」を搭載しています。□夜間の演奏などに便利なヘッドホン付属（二人で演奏が聴けるよう、ヘッドホン端子は二つ付いています。）メーカーCASIO型式AP-220BK年式2012年製鍵盤数88鍵最大発音数128音音色数16アンプ出力8W×2ヘッドホン端子2系統サイズ(mm)幅×高さ×奥行1395x835x432重量37.5kg状態目立った大きな傷汚れはございません。動作確認済み#K293※初期不良のみ保証いたします。家具、家電、アウトドア、筋トレ器具、生活用品、幅広くその他商品多数出品しておりますハッシュタグをつけて↓#総合リサイクルPLAZA○○○○の部分にお目当ての商品を検索した場合、一覧に当店が出品している商品が表示されますまとめて購入していただけた場合、お値引きの相談、交渉も承っております