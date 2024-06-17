極美品　ポールスミス ロンドン　ネクタイ　チェック ネイビー　日本製　絹100%

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ポールスミスロンドンのレギュラータイ、ネクタイになります。人気のチェック柄で、ビジネス、仕事、結婚式、二次会などのお祝いの場面でも御着用頂けるデザインです。他にもネクタイを出品中ですので、こちらから確認お願い致します(^^)☞#10ネクタイポールスミス一覧は#10ポールスミスネクタイのまとめ買いも対応致しますので、お気軽にお声掛けください。【⭐︎フォロー割あります⭐︎】お得なフォロー割活用ください(^^)新規の方、リピートの方も大歓迎。【ご購入前】にコメント欄にて「フォローしました！」とお知らせ下さい。✅3,000円以下→200円OFF✅3,000円以上→300円OFF✅10,000円以上→500円OFF【ブランド】ポールスミスロンドンPaulsmithLONDONアラ商事ARA【サイズ】全長約142cm大剣約7.8cm※平置きでの計測となります。御購入の際は、お手持ちのネクタイとのサイズ確認をお願い致します。【素材】絹100%【仕様】日本製【カラー】ネイビー 紺色 水色 白色 ホワイト 【状態】目立つダメージは無く、とても綺麗な状態です(^^)完璧な物をお求めの方の購入に付きましては、ご遠慮願います。発送する際、折り畳んで発送致しますので、折り畳みシワが出来る可能性があります。ご了承願います。【参考ワード】高級 レギュラータイ ナロータイ ビジネス カジュアル パーティー仕事用 お祝い 結婚式 二次会 サラリーマン 正規品 ビジネスマン シルク 光沢 マルチカラー 総柄 フォロー割 チェック柄 成人式 入社式