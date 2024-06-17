ブリストル Bristol ニューエラMLB ホワイトソックス メッシュキャップ

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商品詳細
F.C.RealBristol2021A/WITEMF.C.RealBristolが＜USKICKBALLTOUR2021＞と題してMLB4球団とキックベースで対戦するという架空のストーリーを具現化。ベースにはMLBの公式キャップを展開するニューエラの9FIFTYを採用。深めのシルエットとフラットバイザー、通気性に優れたメッシュ切り替えでオーセンティックなルックスをキープしつつも快適な被り心地を実現。バックにあしらわれたアジャスタでフィット感の調節が可能です。F.C.RealBristolNEWERAMLBTOURMATCH9FIFTYMESHCAP(FCRB-212104)品番21AW_100000000007925素材MATERIAL:POLYESTER100%(POLYESTERTWILL/POLYESTERMESH)/COTTON100%(COTTONTWILL(UNDERVISOR))サイズFREE:頭周り56.5-シカゴ ホワイトソックス新品未使用
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