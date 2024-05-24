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HERMES (エルメス) 総柄　ネクタイ シルク
商品番号 I98079766499
商品名

HERMES (エルメス) 総柄　ネクタイ シルク
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 1,880 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■ブランドHERMES(エルメス)総柄　ネクタイシルク■素材シルク100%■状態若干の保管臭がございますが、その他の状態は良いので、まだまだお使いいただけると思います！※ネクタイ複数ご購入の際は、割引もいたしますのでご購入前にコメントください。※あくまでも中古のお品物なので、細かいことを気にされる方はご遠慮下さい。※出品前にチェックはしておりますが、見落とし等ある事がございます。ご容赦下さいませ。気になることがございましたらお気軽にコメント下さい。柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···レッド
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