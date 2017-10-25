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エリオットローズ　ジョルソンコードバンシリーズ
商品番号 U51665362997
商品名

エリオットローズ　ジョルソンコードバンシリーズ
ブランド名 Uspare
特別価格 税込 12,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ELLIOTRHODESベルト…濃いグレーバックル…シルバーベルト幅　3.5㎝バックルの付け根部分から真ん中の穴まで約83.5㎝5年程前に伊勢丹で購入5〜6万ぐらいで購入した記憶があります。使用回数は10回未満でまだまだ美品です。保存袋もお付けいたします。(色違いは今も販売されているようです)ロンドンのベルト専門店のブランドです。バックルとベルトをカスタマイズできますので、色々コーディネートに合わせておしゃれを楽しめます！【サイトより】『さりげない主張でウエストをおしゃれにマーク』濃淡のグレーを塗り重ね、ブラッシングで仕上げたジョルソンシリーズは、ストラップ中央の螺旋装飾がポイント。上着を着用する冬シーズンには、アウターのボリューム感にフィットして、バランスの良いスタイルに仕上げてくれます。夏のシャツとパンツだけのクールビズスタイルでは、疑ったディテールが程よいポイントに。オールシーズン、実力を発揮するストラップです。素材···本革
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http://narcologia.ru/goods/Persia645588.html
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