エリオットローズ　ジョルソンコードバンシリーズ

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ELLIOTRHODESベルト…濃いグレーバックル…シルバーベルト幅 3.5㎝バックルの付け根部分から真ん中の穴まで約83.5㎝5年程前に伊勢丹で購入5〜6万ぐらいで購入した記憶があります。使用回数は10回未満でまだまだ美品です。保存袋もお付けいたします。(色違いは今も販売されているようです)ロンドンのベルト専門店のブランドです。バックルとベルトをカスタマイズできますので、色々コーディネートに合わせておしゃれを楽しめます！【サイトより】『さりげない主張でウエストをおしゃれにマーク』濃淡のグレーを塗り重ね、ブラッシングで仕上げたジョルソンシリーズは、ストラップ中央の螺旋装飾がポイント。上着を着用する冬シーズンには、アウターのボリューム感にフィットして、バランスの良いスタイルに仕上げてくれます。夏のシャツとパンツだけのクールビズスタイルでは、疑ったディテールが程よいポイントに。オールシーズン、実力を発揮するストラップです。素材···本革