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HYSTERIC VIXEN GIRL メッシュキャップ Brown
商品番号 T36733563236
商品名

HYSTERIC VIXEN GIRL メッシュキャップ Brown
ブランド名 ヒステリックグラマー
特別価格 税込 8,036 円
在庫状況 あり

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商品詳細

HYSTERICVIXENGIRLメッシュキャップ【カラー】Brown【サイズ】Free頭周り：58.5cm【状態】新品未開封【付属】新品タグ付【素材】ポリエステル/ナイロン/日本製定番のトラッカー型メッシュキャップ！ブランドの代表的グラフィックの一つでもあるVIXENGIRLプリントをフロントに配したアイコニックなキャップ。メッシュはソフトメッシュを採用しているため肌なじみがよくメッシュ特有のチクチク感を感じず着用できる。後ろに備えたアジャスターでサイズ調節が可能。木村拓哉キムタク熊谷隆志野口強コムドットやまとウィンダンシーwindandseaシュプリームsupremeネイバーフッドneighborhoodゲンザイgenzaiメッシュキャップUNLIMITEDノースフェイスNORTHFACEヒューマンメイドhumanmadeフラグメントfragmentグッドイナフGOODENOUGHニードルスneedlesオフホワイトOff-WhiteロンハーマンRonHermanテンダーロインTENDERLOINマインデニムMINEDENIMナンバーナインNUMBER(N)INEラッツRATSディースクエアードDSQUARED2ゴッドセレクションGODSELECTIONジバンシィGIVENCHYクロムハーツChromeHeartsユナイテッドアローズUNITEDARROWSヒステリックグラマーHYSTERICGLAMOURカラー···ブラウン形···ベースボール素材···ナイロン
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