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ポケモンカード韓国版　カトレアSR
商品番号 F78323596962
商品名

ポケモンカード韓国版　カトレアSR
ブランド名 Fsmall
特別価格 税込 3,192 円
在庫状況 あり

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商品詳細

韓国版ポケモンカードカトレアSR韓国現地で購入したboxから自引きしたものです。購入したパック開封後すぐに袋に入れて保管しています。私目線では極美品だと思います。ご検討よろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/smear986904.html
http://narcologia.ru/goods/stepchild764252.html
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