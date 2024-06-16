GAKKIN ガッキン　GXX AMSTERDAM T SHIRT Tシャツ

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GAKKINガッキンGXXAMSTERDAMT-SHIRTTシャツBLACK限定品50着裾に花罰タグCotton100%oversizedHeavyweight9,0ozSIZE:M着丈：72身幅：57肩幅：53袖丈：23Tシャツが入っていた袋と同封のシールも一緒に発送致します。新品未使用品になりますが、あくまで1度人の手に渡った商品である事をご理解のうえご検討よろしくお願いいたします。GAKKINgakkinガッキン舐達磨tatoo