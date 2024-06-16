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ジョンストンズカシミア大判マフラー
商品番号 U87329605449
商品名

ジョンストンズカシミア大判マフラー
ブランド名 ジョンストンズ
特別価格 税込 2,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

去年の冬着用しました。傷や汚れはありませんが小さい毛玉ができている箇所があります。両面使えるので表側にすると綺麗です．二万円程で購入しました．
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