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▼定価1万6500円▼直営店完売品！▼新品▼ディノ マッティア▼ベルト16NA
商品番号 J65068785852
商品名

▼定価1万6500円▼直営店完売品！▼新品▼ディノ マッティア▼ベルト16NA
ブランド名 Jspare
特別価格 税込 2,723 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【DinoMattia（ディノマッティア）エラスティックタンポナートベルト】定価16500円シンプルなメッシュベルトにスマートなメタルパーツを使用することにより、とても高級感のある雰囲気です。ブランドロゴの入ったオレンジの巾着型の袋（不織布）付き。〈サイズ〉幅3cm　長さ80cm〈原産国〉イタリア◆DinoMattia◆1975年にミラノ郊外に創設されたベルト工場で誕生した“DinoMattia”ハンドステッチへのこだわりを持ち続け、イタリア馬具職人を起用し、今でもほぼ全てのベルトにバックルを止める際は独自のハンドステッチを入れている。とてもハイクオリティーなベルトブランドです。
http://narcologia.ru/goods/parenthesis435544.html
http://narcologia.ru/goods/Taipei520471.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming749692.html

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