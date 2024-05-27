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- 23090413ピンクフロイドバンドTシャツタイダイ染め
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商品詳細
柄・デザイン...プリント（ロゴなど）カラー...グレー袖丈...半袖ネック...クルーネック季節感...春,夏,秋,冬☑採寸↓身幅 58着丈 63L表記ですがXL相当☑状態目立った汚れなし☑管理番号 タイトルに番号記載アメリカのスリフト（古着倉庫）から集めたビンテージ80〜90，2000年前半のものをメインに出品しています Tシャツコレクションはこちら↓#yume_ゆるだぼT☑特徴：ディズニー アメコミ MARVEL DCコミック アベンジャーズ ニコロデオン 企業広告 アドバタイジング グラフィック フォト ビッグサイズ その他多数出品しています#yumeギルド古着店#USED#VINTAGE#ユーズド#ヴィンテージ#ストリートファッション#人気ブランド#古着MIX#古着ミックス #アメリカ古着#古着男子 #古着女子 #フルダン #フルジョ #アニメTシャツ #キャラもの #アメフト #アメフトT #企業ロゴ #アニマル柄 #アニマルT
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