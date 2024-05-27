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23090413ピンクフロイドバンドTシャツタイダイ染め
商品番号 S58873061220
商品名

23090413ピンクフロイドバンドTシャツタイダイ染め
ブランド名 Sspare
特別価格 税込 3,564 円
在庫状況 あり

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商品詳細

柄・デザイン...プリント（ロゴなど）カラー...グレー袖丈...半袖ネック...クルーネック季節感...春,夏,秋,冬☑採寸↓身幅　58着丈　63L表記ですがXL相当☑状態目立った汚れなし☑管理番号　タイトルに番号記載アメリカのスリフト（古着倉庫）から集めたビンテージ80〜90，2000年前半のものをメインに出品しています　Tシャツコレクションはこちら↓#yume_ゆるだぼT☑特徴：ディズニー　アメコミ　MARVEL　DCコミック　アベンジャーズ　ニコロデオン　企業広告　アドバタイジング　グラフィック　フォト　ビッグサイズ　その他多数出品しています#yumeギルド古着店#USED#VINTAGE#ユーズド#ヴィンテージ#ストリートファッション#人気ブランド#古着MIX#古着ミックス　#アメリカ古着#古着男子　#古着女子　#フルダン　#フルジョ　#アニメTシャツ　#キャラもの　#アメフト　#アメフトT　#企業ロゴ　#アニマル柄　#アニマルT
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