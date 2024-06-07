LOUISVUITTON ルイヴィトン ダミエ ベルト サンチュール ブランド

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◇即購入歓迎♪◇なにか気になることがございましたらお気軽にコメントをお書きください♪商品ページをご覧頂きありがとうございます。こちらはルイヴィトンダミエベルトサンチュールレディースブランド になります。当然ですが、正規品になります。【ブランド名】LOUISVUITTON【付属品】箱【サイズ】80/32【商品状態】状態は写真の通りです。全体的に使用感有ります傷が御座います。【その他情報】☆梱包と発送に関しましてプチプチなどの緩衝剤で水濡れ対策をしてから型崩れ対策を行い発送させていただきます。もちろん中の商品に傷がつく可能性があるような雑な梱包は絶対にいたしませんのでご安心ください。☆こちらの商品は正規ブランドショップにて甲に受けしております。万が一、偽物だった場合、返品返金にご対応させていただきますので取引メッセージにてご連絡お願い申し上げます。☆こちらの商品はUSED品ですので新品や未使用品をお求めの方はご遠慮ください。