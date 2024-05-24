エルメス　カシミアマフラー　タータン　マイヨン　シェーヌダンクル柄　アントラシト

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商品詳細
2023年、エルメス直営店にて購入の本物です。手袋をしての開封で素手では一切触れておりません。購入時より品番記載の紙タグはございません。◆品名 カシミアマフラー25×150cm 《タータン・マイヨン》◆色アントラシト/ブルー※画像にてご確認ください※画像加工はしておりません。※画像1〜3枚目はエルメス公式ホームページより◆状態新品◆品番H394068T01◆定価 59,400円エルメス直営店購入の本物及び新品です。8sm
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