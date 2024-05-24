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エルメス　カシミアマフラー　タータン　マイヨン　シェーヌダンクル柄　アントラシト
商品番号 N93270761928
商品名

エルメス　カシミアマフラー　タータン　マイヨン　シェーヌダンクル柄　アントラシト
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 20,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2023年、エルメス直営店にて購入の本物です。手袋をしての開封で素手では一切触れておりません。購入時より品番記載の紙タグはございません。◆品名　カシミアマフラー25×150cm　　　　　　　　《タータン・マイヨン》◆色アントラシト/ブルー※画像にてご確認ください※画像加工はしておりません。※画像1〜3枚目はエルメス公式ホームページより◆状態新品◆品番H394068T01◆定価　59,400円エルメス直営店購入の本物及び新品です。8sm
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