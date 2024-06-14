SOPHNET. カシミヤ シルク カモフラージュ ストール

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商品詳細
SOPHNET.2010-2011A/Wカシミヤにシルクが混紡された素材で、柔らかな風合いが高級感を演出してくれます。このシーズンのテーマ「CAMOUFLAGE」を体現できる、ダックハンターカモ柄の大判ストール。定価52,500円。目立った傷や汚れはございませんが、ユーズド品であることをご理解の上、ご購入をご検討下さいませ。サイズ／約80cm×約200cm#sophnet#ソフネット#ストール
http://narcologia.ru/goods/moisture905269.html
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