REGAL CLUB スエードベルト　ブラック＆ブラウン　セット

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REGALCLUBスエードベルト ブラックとブラウンのセット販売サイズ（約）バックル除く革端から端まで：101.5cmバックル除く革端から真ん中（穴3つ）まで：88.5cm＊ベルトカットすれば長さ調整可能幅：3cm素人採寸ですので、多少の誤差はご了承お願いします。madeinJapan状態：スエード靴用に新品購入後、数回以下くらいの使用です。ほとんど使用せず、保管していました。ベルト穴部分の状態や革裏面写真でほとんど使用していない事が確認できると思います。細かな見落としがあるかもしれませんので、ご了承お願いします。美品だと思いますが、一度人の手に渡った商品ですので、完璧を求める方、神経質な方は購入をご遠慮お願いします。