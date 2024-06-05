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本革　新品未使用！デヴィッドヒックス　メンズベルト！プレゼントにも(๑'ᴗ'๑)
商品番号 I50192108773
商品名

本革　新品未使用！デヴィッドヒックス　メンズベルト！プレゼントにも(๑'ᴗ'๑)
ブランド名 デビッドヒックス
特別価格 税込 2,028 円
在庫状況 あり

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商品詳細

メンズベルト新品未使用、自宅保管品です。特に傷もなく綺麗でつやのある本革ベルトです。バックルは落ち着いたシルバーで、ブランドロゴがあります。（フォト参照下さい）ちょっとしたプレゼントにも最適ですよ(*´▽｀*)！カラー...ブラック素材...本革長さ　バックルから108センチ（多少の誤差はご容赦下さい）
http://narcologia.ru/goods/navigate26530.html
http://narcologia.ru/goods/troupe439511.html
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