本革　新品未使用！デヴィッドヒックス　メンズベルト！プレゼントにも(๑'ᴗ'๑)

メンズベルト新品未使用、自宅保管品です。特に傷もなく綺麗でつやのある本革ベルトです。バックルは落ち着いたシルバーで、ブランドロゴがあります。（フォト参照下さい）ちょっとしたプレゼントにも最適ですよ(*´▽｀*)！カラー...ブラック素材...本革長さ バックルから108センチ（多少の誤差はご容赦下さい）



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