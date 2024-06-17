ベルルッティ ベルト ネイビーレザー berluti

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新品購入して何度か使用して自宅保管♪ベルトの穴部分やバックル周辺に少しキズや経年があるので写真で全体も写しておりますのでご確認くださいませ♪購入場所 東京銀座 ベルルッティ銀座店定価10万円以上◉ライン:ノーマル/エッセンス◉色:ライトブルー/ネイビー×レザー◉素材:レザー◉サイズ:実寸長さ：約83〜93cm（ベルトの穴の最小から最大まで）ベルト全長103cmベルト幅約3.5cmバックル幅：約4.4cm【正規品】である本出品は、店舗に行くといつでも無料で磨いてくれてメンテナンスのし易さもメリットですね箱無し、現物のみの発送となります♪スピード発送心がけてます^^すり替え防止のため、返品は固くお断りさせて頂きます。疑問点や不明点がございましたらご購入前に必ずお問い合わせくださいませ。#ベルルッティ#ベルルッティベルト#ベルルッティネイビーベルト