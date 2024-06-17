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未使用品　エルメス　Hバックルとベルト　95 ブラック
商品番号 X14288137981
商品名

未使用品　エルメス　Hバックルとベルト　95 ブラック
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 34,157 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ブラックのリバーシブルです。箱とベルト保存袋が付属品です。バックルの保存袋は紛失してありません。2022年福岡での購入だと思います。ツヤなしのブラックバックルは冠婚葬祭のみならず、本当に使えます。他色より主張せず、他ベルトにも合わせやすいかと思います。3.8x113cm自分で計測したので誤差はご容赦ください。素材···本革
http://narcologia.ru/goods/kindness805505.html
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未使用品　エルメス　Hバックルとベルト　95 ブラック
エルメス / HERMES ベルトバックル＆リバーシブルベルト #95 ブラック ...

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