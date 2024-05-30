Eddie Bauer エディーバウアー 切替 フリースジャケット XL

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます！エディーバウアーフィッシングJKTです。あったかポーラテックフリースお色はグレーグリーンサイズXL68/72/57/64着丈/身幅/肩幅/袖丈※誤差はご了承くださいませ。USED使用感あり背面ポケットほつれ補修写真8袖に小さい穴写真9全品送料込のお値段です。追跡可能で配達の早いメルカリ便（ヤマト運輸さん配達）発送です。◎他にも出品してます！すべて→#前頭葉_all80s90sUSEDVINTAGEユーズド古着ビンテージヴィンテージ
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