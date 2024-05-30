タ　GALLION K-SMITH イーグルモチーフ　フェザー　ネックレス

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ご覧頂きましてありがとうございます。幅広くお手頃なアイテムを取り揃えて迅速に対応出来るように心掛けて行きます！よろしくお願い致します！あくまで新古品、中古品です。完璧にこだわる方等は正規店などでご購入下さい。ご購入前に一言コメント頂けますと幸いです。￼●サイズ 全長約4.5cm●状態着用によるスレありますが、美品だと思います！中古品商品ですので思わぬ所にシミや汚れがある場合がありますので基本的にご理解頂ける方のみご購入よろしくお願い申し上げます。#ストリート#ユニセックス#レア#古着