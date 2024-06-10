◆茶者/平田龍彦◆画題/山頭火(春の旬)◆茶掛け◆アンティーク品

◆平田龍彦茶者の掛軸です 40年位の長期自宅保管品です。《当時の購入価格が11万八千円≫◆残念な事に留具が外れてます写真8枚目です。お直しが必要なジャンク品となります(一箇所)表面に目立ったキズはシミは見当たりませんが裏面に少々汚れあります◆経年劣化 アンティーク品としてのご理解ご了承頂きご見当お願い致しますo⁠:⁠-⁠)•タテ 約１３６センチ•ヨコ 約６５センチ本紙サイズ•タテ 約４３センチ•ヨコ 約５０センチ◆画題/山頭火(春の旬◆茶者/平田龍彦◆寸法/尺八横書の形式...掛け軸・掛軸#茶道具#茶掛け#茶掛#平田龍彦



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