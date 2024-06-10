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- シティーハンターフィギュア 4個セット 未使用
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商品詳細
クレーンゲームでゲットしたままの保管です☆素人のの為、完璧な物を希望する方はご遠慮ください。新品・未使用・紙タグ付きです。景品の袋で持ち帰り、そのままの保管です。当方は禁煙者です。ペットはいません。梱包はリサイクル資材を利用したビニール等でメルカリ便で郵送させてもらいます。こちらの商品は全て未開封の為、もし商品に傷や不備がある際はメーカーにお問い合わせをお願いします。専用を作成する時もありますが専用作成後、24時間以内にご購入がない場合はキャンセルさせて頂きます。ご購入が遅れる場合はご連絡下さい。商品によっては普通郵便で郵送しますので、ご了承ください。値下げ交渉は、ご遠慮ください。
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