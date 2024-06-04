【送料無料】NEW BALANCE スニーカー UXC72RB 28cmベージュ

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S07-0224ぜひプロフィールご一読お願い致します(人∀・)★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★フォローワー、複数ご購入でおまとめ割引致します♡(*´∀｀*)人(*´∀｀*)♡⚠️多数出品しておりますのでご覧くださいませ。↓↓↓#bullurato靴#bulluratoメンズ#bullurato→newbalance★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★UXC72シリーズ327,237に続き、70年代ランニングシューズをオマージュしたSHIFTEDの3番目のモデル「XC-72」。現代のランニングシューズ特有のシャープなシルエットとアッパーまで上がっているアウトソール及びアウトソールの突起など独創的なシューズです。★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★表記サイズ：28cmカラー：ホワイト、ベージュ状態：美容師の友人に譲り受けましたが、内側の生地に髪の毛がついています。踵あたりにスレ破れあります。汚れあります。中古衣料品、中古天然革製品などの風合いにご理解いただける方のみよろしくお願い致します。よろしくお願いしますm(__)m