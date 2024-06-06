【値下げしました】ニューバランス スニーカー M1400 ネイビー

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ニューバランス M1400 アメリカ製 29.0センチ 紺色 ネイビー ニューバランス M1400 アメリカ製 29.0センチ 紺色 ネイビー



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ニューバランス1400の『黒とネイビー』を2足同時に購入した結果 ... ニューバランス1400の『黒とネイビー』を2足同時に購入した結果 ...



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1985年に比類なきクッション性を確保するテクノロジー「ENCAP」を初搭載したフラッグシップモデルとして誕生した「1300」。その後継モデルとして開発されたのが「1400」です。しかし当時の技術では量産化が出来ず一度断念され、再開発後の1994年に満を持してリリースされた歴史的モデルです。優れたクッション性と軽量性を満たす「C-CAP」や安定性に優れた素材の中に衝撃吸収材を封入した「ENCAP」構造を組み合わせる事によって高水準の安定性を実現しています。ブランド:Newbalanceモデル:M1400定価：￥27500生産国：USAアッパー：スエードサイズ：26.5cmカラー：ネイビー NV箱なしアッパーと靴中クリーニングはしておりますが、あくまでused品であることをご理解願います。異なる箱での送付になること、ご了承ください。値下げ交渉歓迎いたします！