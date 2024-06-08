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商品詳細
☆アメリカ軍の空母 USSRonaldReaganの将官識別金刺マーク入りキャップになります。sizefreeベルクロタイプとなります。現在釜山港に入港中のロナルドレーガン。横須賀米軍基地にて、入港時基地内にて携わる仕事をした時に、仲間から、日本を離れる前に基地のキャップと共に頂きました。ロナルド・レーガン(USSRonaldReagan,CVN-76)艦名は、第40代アメリカ合衆国大統領ロナルド・レーガンにちなんで付けられ、存命中の人名が付いたアメリカ合衆国で3番目の空母です。いいね！を頂きました際は、御購入のご意向があられると思い、多少お値引きさせて頂きますが、あくまでも希望価格でのお取引を基本とさせて頂けましたら幸いです。その後のアクションが無い模様でしたら、出品時の希望価格にお戻しさせて頂きます。※お取引に関しましては、プロフィールコメントもご一読くださいませ。#米軍空母キャップ#米軍ネイビー#米海軍キャップ#ロナルド・レーガン#空母キャップ#空母ロナルドレーガン#米軍#アメリカ海軍カラー...ネイビー形...ベースボール素材...ナイロン素材...ウール素材...本革
http://narcologia.ru/goods/protein383034.html
http://narcologia.ru/goods/update404395.html
http://narcologia.ru/goods/approximate218220.html
☆米空母 USS Ronald Reagan 識別金刺マーク入りキャップ新品
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