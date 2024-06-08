373新品LANVIN en BLue メンズ羊革レザー手袋裏地カシミヤ黒

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商品詳細
・新品LANVINenBLueランバンオンブルーメンズ手袋・サイズ：22cm・素材：（本体）羊革ラムレザー （裏地）カシミヤ、毛・カラー：ブラック 商品説明柔らかい羊革レザーのメンズ手袋。裏地にカシミヤ毛を使用しているのでとても暖かいです。コーディネートが楽しくなるようなお洒落な手袋です。甲の部分にランバンオンブルーのロゴ入り。
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