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373新品LANVIN en BLue メンズ羊革レザー手袋裏地カシミヤ黒
商品番号 U17778150832
商品名

373新品LANVIN en BLue メンズ羊革レザー手袋裏地カシミヤ黒
ブランド名 ランバンオンブルー
特別価格 税込 2,152 円
在庫状況 あり

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商品詳細

・新品LANVINenBLueランバンオンブルーメンズ手袋・サイズ：22cm・素材：（本体）羊革ラムレザー　　　　　（裏地）カシミヤ、毛・カラー：ブラック　　　商品説明柔らかい羊革レザーのメンズ手袋。裏地にカシミヤ毛を使用しているのでとても暖かいです。コーディネートが楽しくなるようなお洒落な手袋です。甲の部分にランバンオンブルーのロゴ入り。
http://narcologia.ru/goods/Stanford98773.html
http://narcologia.ru/goods/unusable800474.html
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