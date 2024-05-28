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ヴィンテージシルバーリング モダンデザイン メンズ シンプル バイカラー レトロ
商品番号 W99566976510
商品名

ヴィンテージシルバーリング モダンデザイン メンズ シンプル バイカラー レトロ
ブランド名 Wsmall
特別価格 税込 3,272 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ビンテージモダンデザインシルバーリングデザインが美しいです！綺麗な状態です！19号定価:14,000円#リング#指輪#シンプル#イギリス#フランス#アンティーク#ビンテージ#レトロ#スワロフスキー#ビジュー#アクセサリー#シルバー#メンズリング#デザイン#繊細#バイカラー#モダン
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