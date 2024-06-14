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ARIZONA アリゾナ ネックレス ターコイズ
商品番号 A48734661958
商品名

ARIZONA アリゾナ ネックレス ターコイズ
ブランド名 アリゾナフリーダム
特別価格 税込 3,204 円
在庫状況 あり

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商品詳細

最終お値下げ済他のアリゾナフリーダム多数取揃え中↓販売リスト#古着、新品、お宝鑑定団アリゾナフリーダムターコイズペンダントトップペンダントトップのみのお届けになります定価27000-ターコイズ欠けが少し見受けられますが、既製品の時からなのか、前オーナー様から起きたモノなのか当方では判断できません。画像6-7枚目の画像を確認下さい1m離れてしまえば個人的には肉眼で大してわかりませんし、他人から見て、気になるようなレベルではございません。石に関しての事で返品はできませんので、形や色に個体差がある天然石にご理解のある上で購入お願いします！神経質な方は中古購入NG！店舗で新品購入お願いします。サイズも割と大きく、大きさの参考画像は6枚目研磨済な綺麗なモノをお譲りします
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