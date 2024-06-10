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値下げ！激レア 初期WANIMA×LEFLAHタイダイT レフラー　夏フェス
商品番号 R68356456958
商品名

値下げ！激レア 初期WANIMA×LEFLAHタイダイT レフラー　夏フェス
ブランド名 Rsmall
特別価格 税込 3,218 円
在庫状況 あり

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商品詳細

WANIMA×LEFLAHコラボTボディはLEFLAH、サイズはLサイズWANIMAインディーズ時代のアイテムになりますグリーンとレッドがあり各200枚くらいの限定販売だった気がします！かなり前に数回着用ということで購入してから1回も着ていませんので状態としては良いと思いますLEFLAHのボディのやわらかな風合いがありますのでご理解頂ければと思います着用してる方はほとんどいないと思いますので人と被ることがなくかなりライブ映えすると思いますので是非この機会に！！#WANIMA#LEFLAH
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