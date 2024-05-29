ALZUNI ドックタグ　フレア　ペンダントトップ

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商品詳細
アルズニのネックレストップです。ドックタグにフレア「百合」が入ってます。500円は大きさの比較で商品ではないです。素材はシルバー950でブリタニアシルバーです。こちらは中古商品になりますので写真確認や気になることはコメントお願いします。検索ワード！シルバーアクセサリー カスタムパーツ アルテミスクラシックネクロマンス カスタムパーツ ディールデザイン ビザール スカル リング シルバー ネックレストップ ターコイズ ホピ族 ココペリ アリゾナホワイトターコイズ インディアンジュエリーチェーン シルバーアクセサリー925 ネイティブネックレス ネックレスチェーン 925 デザインチェーン インディアンスピリット サード ソカロ ディールデザイン ネクロマンス925チェーン チェーンネックレス 925チェーン シルバーアクセサリー タディ\u0026キング シルバーチェーン アルテミスクラシックインディアンジュエリー ナバホ族 アクセサリーカスタムタディ\u0026キング アルテミスクラシックシルバーアクセサリースターリングシルバーインディアンジュエリーハワイアンジュエリーネイティブアメリカンメキシカンジュエリーシルバーリングネックレス トップペンダント トップアリゾナフリーダムアリフコレクションディールデザインノースワークスシルバースミスヴィンテージナバホズニ純銀アレックスストリーターGINYAM.G.Cm.g.cB.W.LウルフマンブラザーズジャスティンデイビスエムズコレクションガルニtaujanビザールクロムハーツソカロフロワティエドールF.A.Lbwlアリゾナフリーダムディールデザインアバランチブラッディーマリーカラー···シルバー材質···シルバー
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