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ALZUNI ドックタグ　フレア　ペンダントトップ
商品番号 V12539675306
商品名

ALZUNI ドックタグ　フレア　ペンダントトップ
ブランド名 Vsmall
特別価格 税込 2,035 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アルズニのネックレストップです。ドックタグにフレア「百合」が入ってます。500円は大きさの比較で商品ではないです。素材はシルバー950でブリタニアシルバーです。こちらは中古商品になりますので写真確認や気になることはコメントお願いします。検索ワード！シルバーアクセサリー　カスタムパーツ　アルテミスクラシックネクロマンス　　カスタムパーツ　ディールデザイン　ビザール　スカル　リング　シルバー　ネックレストップ　ターコイズ　ホピ族　ココペリ　アリゾナホワイトターコイズ　インディアンジュエリーチェーン　シルバーアクセサリー925　　ネイティブネックレス　ネックレスチェーン　925　デザインチェーン　インディアンスピリット　サード　ソカロ　ディールデザイン　ネクロマンス925チェーン　チェーンネックレス　925チェーン　シルバーアクセサリー　タディ\u0026キング　シルバーチェーン　アルテミスクラシックインディアンジュエリー　ナバホ族　アクセサリーカスタムタディ\u0026キング　アルテミスクラシックシルバーアクセサリースターリングシルバーインディアンジュエリーハワイアンジュエリーネイティブアメリカンメキシカンジュエリーシルバーリングネックレス　トップペンダント　トップアリゾナフリーダムアリフコレクションディールデザインノースワークスシルバースミスヴィンテージナバホズニ純銀アレックスストリーターGINYAM.G.Cm.g.cB.W.LウルフマンブラザーズジャスティンデイビスエムズコレクションガルニtaujanビザールクロムハーツソカロフロワティエドールF.A.Lbwlアリゾナフリーダムディールデザインアバランチブラッディーマリーカラー···シルバー材質···シルバー
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