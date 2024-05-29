STUSSY ワークキャップ 希少、レア、オールド

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カラー···グリーン形···ワーク素材···コットン目立った傷や汚れはありませんので画像での状態のご確認をお願い致します。サイズ表記なし、調整可能です。古着、中古品、ヴィンテージにご理解ある方のみお願い致します。神経質な方はご遠慮下さい。