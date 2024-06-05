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【現在、オーダー不可】ウイングロック　P-6A
商品番号 R57133882455
商品名

【現在、オーダー不可】ウイングロック　P-6A
ブランド名 Rsmall
特別価格 税込 21,070 円
在庫状況 あり

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商品詳細

※購入・コメント前に必ず、プロフィールをご一読願います。ウイングロックP-6A付属品:無し現在、オーダー不可モデルです。オーダー不可となってから5年以上は経過しているかと思います。10年程前にWINGROCK福岡本店にて自身購入された方より、2年前に購入しました。丸カン切れ目なし。シルバー特有の、使用感、使用時に付く傷はありますので、神経質な方、完璧な状態を求める方は購入をご遠慮下さい。ブランド正規品につき返品交換はお受け出来ません。宜しくお願い致します。
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