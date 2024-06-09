PORTER　ポーター　名刺入れ

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商品詳細
カラー···ブラック素材···本革こちらの商品はポーターのFILMシリーズのカードケースでございます。お色は黒で上質なレザー製になります。使用に伴う細かい傷等はございますが、まだまだお使いいただけると思います。使用するにつれて、レザーの味わいが更に出てきます。新品定価12100円のお品になります。大幅値下げは厳しいですが、値下げ等はコメントにてご相談ください
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