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商品詳細
一年ほど前に原宿の正規店で購入したスナップバッグのキャップです。つばは真っ直ぐのタイプのものになります。購入してから一度だけ着用して出掛けましたがそれ以降は使用していないので綺麗な状態です。色は黒に近い紺、ネイビーです。型崩れしないように発送はダンボールでの対応とさせていただきます！カラー···ブルー形···ベースボール#Newera
http://narcologia.ru/goods/troupe708111.html
http://narcologia.ru/goods/message248127.html
http://narcologia.ru/goods/navigate534930.html
ニューエラ 9Fifty スナップバッグキャップ ニューヨークヤンキース
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