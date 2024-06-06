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ルイ・ヴィトン♡ジッピー・コインパース モノグラム
商品番号 N44269527117
商品名

ルイ・ヴィトン♡ジッピー・コインパース モノグラム
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 19,350 円
在庫状況 あり

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商品詳細

✢ブランド•ジュエリー多数出品中✢この度はご覧頂き誠にありがとうございます。数年前に名古屋の大手ブランドショップで購入しました。出品している商品はすべて鑑定済の正規品になります。ご安心ください♪【ブランド】ルイ・ヴィトン【商品名】ジッピー・コインパース　　　　　小銭入れ/カードケース【ライン】モノグラム【品番】M60067【製造番号】SN3029【素材】PVC/レザー【サイズ】W11㎝×H8.5㎝×D2㎝【仕様】ファスナー開閉式　　　(内側)カードポケット×5オープンポケット×2【付属品】なし【管理番号】0660【状態】A【その他】金具に小傷、色剥げが見られますが使用感少なめです。写真で状態をご確認頂き、中古品にご理解の上、ご購入お願いします。＊お値段交渉・ご質問などお気軽にお問い合わせください♪#ルイ・ヴィトン#ヴィトン#モノグラム#コインパース#小銭入れ#財布
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