ルイ・ヴィトン♡ジッピー・コインパース モノグラム

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✢ブランド•ジュエリー多数出品中✢この度はご覧頂き誠にありがとうございます。数年前に名古屋の大手ブランドショップで購入しました。出品している商品はすべて鑑定済の正規品になります。ご安心ください♪【ブランド】ルイ・ヴィトン【商品名】ジッピー・コインパース 小銭入れ/カードケース【ライン】モノグラム【品番】M60067【製造番号】SN3029【素材】PVC/レザー【サイズ】W11㎝×H8.5㎝×D2㎝【仕様】ファスナー開閉式 (内側)カードポケット×5オープンポケット×2【付属品】なし【管理番号】0660【状態】A【その他】金具に小傷、色剥げが見られますが使用感少なめです。写真で状態をご確認頂き、中古品にご理解の上、ご購入お願いします。＊お値段交渉・ご質問などお気軽にお問い合わせください♪#ルイ・ヴィトン#ヴィトン#モノグラム#コインパース#小銭入れ#財布