クロムハーツ エタニティーヴァインバンドリング

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付属品インボイス原本（無修正）レシート2枚（無修正）サイズUS8(日本で約16号）素材Sv925カラー...シルバー併優の的場浩司さんも着用されてます。インボイスとレシートは発送の際には無修正でお送いたします。材質···シルバーカラー···シルバー