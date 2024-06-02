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クロムハーツ エタニティーヴァインバンドリング
商品番号 I70093141222
商品名

クロムハーツ エタニティーヴァインバンドリング
ブランド名 クロムハーツ
特別価格 税込 21,620 円
在庫状況 あり

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商品詳細

付属品インボイス原本（無修正）レシート2枚（無修正）サイズUS8(日本で約16号）素材Sv925カラー...シルバー併優の的場浩司さんも着用されてます。インボイスとレシートは発送の際には無修正でお送いたします。材質···シルバーカラー···シルバー
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