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23AW KIJIMA TAKAYUKI レザーバケットハット 232814
商品番号 H68447843194
商品名

23AW KIJIMA TAKAYUKI レザーバケットハット 232814
ブランド名 キジマタカユキ
特別価格 税込 13,596 円
在庫状況 あり

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商品詳細

KIJIMATAKAYUKIGOATLEATHERBUCKETHATシーズン：2023秋冬232814-01定価35,200円（税込）タグ付・新品・未使用#キジマタカユキ他にも出品中ですこちらから！素材表側：やぎ革裏側：キュプラ100％色BLACKSize:1(57cm)キジマタカユキレザーバケットハット230911-3
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