正規 コーチ ロゴ ソリッド リング 14号 アイコンワイドバンド SV 指輪

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数年前直営店にて購入いたしましたCOACH希少！「クラシックアイコンロゴソリッドリング」☆エンブレムワイドバンドメンズ＆レディース入荷数自体少ない希少モデル！ワイルドでセクシーなゴシックエンブレムモデル♪光の角度で優雅に浮かび上がるアイコンエンブレムとこの太さならではの輝きは圧巻！ワイドバンドのビッグサイズですのでネックレスペンダントトップとしても○１点でコーディネート全体を華やかでセレブに★男女兼用◎「早期終了もありえますのでお早めに」《カラーメタリックグレーシルバー》≪サイズゲージ棒14～14.5号リング幅約0.9cm横幅2.2cm≫状態良品経年モデル小傷や打痕跡等使用感があり使用感はありますが、着用時パッと見で大きく目立つダメージや変形、変色や腐食は無く通常使用はまだまだご愛用いただけますコンディション〇【付属品特になし】ご質問等ございましたらお気軽にご連絡くださいませお取引は迅速、丁寧、綺麗な包装を心掛けます時間帯にもよりますが当日発送を心掛けます※シリアルナンバーやブランド刻印を画像にてアップしていますあらゆる角度で全て実物撮影になります。偽物は一切扱っていません評価をご覧頂けたらご納得頂けるかと思いますが、過去にそのようなトラブルは一切ありません※必ず説明文、状態記載、画像をご確認の上ご購入、ご質問くださいませ他にもネックレス、ブレスレット、サングラス等ドルガバ、グッチ、ヴェルサーチ等のブランド品を多数出品中☆#説明文画像自己紹介必読願います