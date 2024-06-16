フェニックス サンズ 刺繍 中綿 ジャケット L スターター プルオーバー ...

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます！SUNSスタジャンです。シワ感のあるナイロン製ブラックパープルロゴ刺繍フードは脱着出来ません。サイズL72/67/約96着丈/身幅/裄丈※誤差はご了承くださいませ。USED使用感あり内側ステッチほつれ全品送料込のお値段です。追跡可能で配達の早いメルカリ便（ヤマト運輸さん配達）発送です。◎他にも出品してます！すべて→#前頭葉_allスタジャン→#前頭葉_st80s90sUSEDVINTAGEユーズド古着ビンテージヴィンテージNBAナイロンジャケットSTARTER
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